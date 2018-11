Rodari, anteprima sulle analisi dell’acqua: niente batteri coliformi

“Non sono state riscontrate colonie sospette di batteri coliformi ed escherichia coli”. E’ la comunicazione che arriva dall’Amministrazione comunale in merito alle analisi realizzate da Saronno Servizi sulla scuola elementare Gianni Rodari i cui rubinetti sono stati sigillati in seguito al ritrovamento, nei controlli di giovedì 13 novembre dell’Ats, di batteri coliformi.

“I prelievi urgenti effettuati venerdì 16 novembre sono stati 10 – rimarcano dal comune – e hanno riguardato la scuola elementare Rodari, la scuola d’infanzia Collodi e l’asilo nido Candia. Non sono state riscontrate colonie sospette di batteri coliformi ed Escherichia coli”. Stesso risultato anche per i campionamenti mensili riguardanti l’intera città realizzati giovedì 15 novembre dall’ex municipalizzata che gestisce la rete idrica cittadina.

La vicenda non è ancora conclusa: “I dati sono da considerarsi un’anticipazione – conclude la nota del Comune – potrebbero subire variazioni e necessitano di validazione secondo il sistema qualità del laboratorio di analisi”.