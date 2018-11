“Il sacrificio di tanti eroi sia da monito per il futuro”

I morti di cento anni fa siano un monito per i popoli di oggi. La commemorazione del centenario della fine della Grande Guerra è stata l’occasione per sottolineare il valore della pace e del dialogo tra uomini e nazioni.

Così, nel discorso ufficiale del Sindaco di Varese Davide Galimberti si è fatto riferimenti ai bambini, le giovani generazioni, che della Prima Guerra Mondiale hanno sentito parlare solo nei racconti dei propri nonni o nei film: « I miei figli, che frequentano la scuola primaria e ancora non hanno studiato questa fase storica – ha affermato Galimberti – sperano che la pace arrivi in tutte le zone del mondo. Sanno che la tranquillità e la collaborazione portano benessere a tutti. In questa giornata in cui ricordiamo la vittoria di cento anni fa e il valore delle nostre forze armate riflettiamo sui risultati di quel conflitto che non riuscì comunque a portare stabilità. Solo dopo la seconda guerra mondiale, si diede l’avvio a un processo di integrazione in Europa, dove i paesi scelsero la via del dialogo e della collaborazione. Oggi, che arroganza e prepotenza sembrano minacciare questa lunga esperienza di pace, rivolgiamo il pensiero a chi, per la pace, perse la vita, ai tanti eroi che hanno gettato le basi di un futuro di prosperità e stabilità».

Anche Marco Magrini, in rappresentanza della Provincia, ha reso onore al sacrificio di chi si morì per l’edificazione dello stato democratico: « Questa ricorrenza ci permette di tenere insieme passato e futuro passando per il presente. Senza memoria storica si rischia di perdere le proprie radici. Fermiamoci dunque a interrogarci sul domani che vogliamo: non solo i diritti ma anche le basi per costruire il domani, un futuro senza autoritarismi e derive dittatoriali. Spero che la memoria ci insegni a evitare gli errori passati».

I discorsi ufficiali sono stati poi chiusi dal Prefetto, Enrico Ricci, che ha letto il saluto del Presidente Mattarella alle forze armate ( qui il discorso letto dal Presidente della Repubblica a Trieste)