Il Sacro Monte di Varese protagonista della campagna Rai sui siti Unesco

Sarà trasmessa lunedì prossimo, 3 dicembre, alle 16, la puntata degli speciali Rai sui siti Unesco italiani dedicata al Sacro Monte di Varese.

La campagna, realizzata da Rai Cultura in collaborazione con il MiBAC, ha preso il via lo scorso 12 novembre, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del nostro patrimonio artistico e culturale, e dei beni – materiali e immateriali – entrati nella World Heritage List.

Oltre 50 mini-doc e cinque speciali di approfondimento inediti per raccontare la grande bellezza dei siti Unesco italiani, che vengono trasmessi tutti i giorni alle 16 (il sabato alle 11 e la domenica alle 10.30) su Rai3 e alle 21.10 su Rai Storia. Due minuti che sintetizzano la storia di ciascuno dei siti Unesco italiani: dall’arte rupestre della Valle Camonica, la prima a entrare nella lista nel 1979, a Ivrea, città industriale del XX secolo, la new entry del 2018.

Protagonisti dei primi cinque appuntamenti Villa Adriana a Tivoli, il centro storico di San Gimignano, i Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, i Sassi e il parco delle chiese rupestri di Matera, e i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia.

Ogni mini-documentario racconta i luoghi, ma anche il cammino compiuto da ciascuno di essi per diventare sito Unesco e passare da patrimonio locale o nazionale a eredità mondiale. Un cammino che presuppone non solo la “bellezza”, ma anche la consapevolezza che il patrimonio non è un oggetto, ma un processo culturale collettivo, che accende i riflettori su beni considerati eredità da tutelare, conservare e valorizzare.

Oltre alla programmazione quotidiana su Rai3 e ripetuta su Rai Storia, i video saranno proposti, in una versione da 15 secondi, anche sulle altre reti Rai. Ad arricchire l’offerta della campagna di Rai Cultura, poi, cinque speciali di approfondimento inediti dedicati ad altrettanti aspetti del Patrimonio Mondiale Unesco in Italia, in onda tutti i lunedì in prima serata su Rai Storia fino al 24 dicembre.

Le puntate del programma saranno visibili anche dopo la messa in onda collegandosi a Rai-Play.