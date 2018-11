La scrittrice Patrizia Rossetti celebre esperta di cucina nativa di Milano ma trasferitasi a Leggiuno da anni, sarà ospite della Biblioteca Civica di Luino per una conferenza sabato 10 novembre alle ore 17.

Patrizia Rossetti consiglia un nuovo itinerario a tema tra i sapori della cucina popolare e propone una serie di menu stagionali con ricette di prodotti provenienti dagli orti, dai pollai, dai mulini, dalle stalle e dalle cantine dei conventi. Tutti ingredienti stagionali, biologici e “a chilometro zero”.

L’autrice intraprende poi un insolito viaggio culinario tra i monasteri della via Francigena, soste obbligate per i pellegrini che si recavano a venerare le reliquie della Citta Eterna, dalla Val d’Aosta e dal Piemonte, alla Lombardia, all’Emilia, la Lunigiana, la Toscana e il Lazio.

Segue una rassegna di preparazioni “al femminile”, da alcune ricette di Santa Ildegarda di Bingen – scrisse ben 200 ricette sul farro – alla scoperta della cucina povera operata nella prima meta del Novecento da Petronilla – propose la cucina del reciclo, recupera ciò che ha in casa. Si conclude con la cuoca brasiliana Regina Tchelly, che cucina nelle favelas ed è esperta del riciclo.Ce n’e per tutti i gusti. Assaggiare per credere.

Santo mangiare. Ricette dai conventi lungo la via Francigena

Macchione Editore

Autore Patrizia Rossetti

Editore Macchione Editore, 2015

ISBN 8865702966, 9788865702963

Lunghezza 196 pagine