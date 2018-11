Scoprire la Malesia nel mese del Festival delle Luci

Notoriamente conosciuto come il Festival delle luci, è celebrato per molte ragioni. Alcuni celebrano la data come il ritorno di Lord Rama ad Ayodhya dopo anni di esilio, e alcuni ritengono che rappresenti il trionfo della luce (buono) sull’oscurità (il male) mentre è anche un giorno speciale per onorare Lakshmi, la dea della prosperità . E’ un un giorno speciale per tutti gli indù, uno molto celebrato con costumi e fanfaronate, e viene festeggiato in tutte le varianti conosciute: dalle lampade di argilla ai disegni fatti con chicchi di riso colorati. Ma Deepavali significa anche gastronomia: ad esempio, tipico del periodo è lo snack salato croccante chiamato muruku, fatto con farina dhal, o dolci (mithai), come laddu e barfi per solleticare le papille gustative. Durante questo periodo, le famiglie indù si vestiranno con i loro abiti migliori e visiteranno i templi per offrire preghiere.

Tra i templi popolari della città ci sono Sri Mahamariamman, Sri Sakti Vinayagar, Sri Raja Rajeswary e soprattutto Batu Caves Temple. Anche se il Deepavali di quest’anno cade il 6 novembre, la celebrazione Deepavali a livello nazionale, organizzata dal Ministero del turismo, delle arti e della cultura, si è tenuta il 24 novembre presso il complesso sportivo Pandamaran a Klang, Selangor.

Il mese del MYES

MYES è il terzo grande evento legato allo shopping, quello che conclude l’anno, mentre gli altri due sono il Super Sale a marzo e lo Shopping Carnival Mega Malaysia durante le vacanze estive. La stagione di vendita di MYES coincide anche con celebrazioni significative tra cui la festa Open House Deepavali il 24 novembre.

L’industria dello shopping ha un ruolo significativo nell’economia del paese, perché detiene la quota maggiore tra le spese turistiche. Per il periodo gennaio-giugno 2018, lo shopping ha rappresentato 13,8 milioni di RMF di spese turistiche totali rispetto a 12,3 milioni di RMR dello stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita del 12,3%.

Il settore è stato incluso Tourism National Key Economic Areas (NKEA) con 12 progetti (PPE). Non a caso, ad oggi, la sola Kuala Lumpur ha vinto diversi premi per gli acquisti internazionali, tra cui 5 ° miglior destinazione shopping al mondo da Expedia UK nel 2016 e la seconda destinazione dello shopping 2015 per musulmani nella destinazione OIC basata su CrescentRating e MasterCard Muslim Travel Shopping Index.

Ma anche l’aspetto culturale porta grandi ricchezze al paese: essendo un crogiolo di cultura e diversità, la Malesia ha molte feste e tradizioni colorate e interessanti, offrendo ai visitatori un’esperienza divertente per conoscere la Malesia e partecipare alle nostre celebrazioni. In Novembre, la celebrazione del Deepavali è tra le più importanti per gli l’Hindu che vivono in Malesia.

