Scuola Rodari: arrivata l’ultima conferma. Riaperti tutti i rubinetti anche per bere

E’ finalmente arrivato l’epilogo della vicenda dell’acqua “contaminata” della scuola elementare Gianni Rodari di via Toti.

Martedì mattina sono arrivati in Comune, tramite la Saronno Servizi, i risultati delle analisi effettuate venerdì 16 novembre dal laboratorio accreditato per valutare la qualità dell’acqua pubblica. “Gli esiti, anche in questo caso – spiegano da Municipio – sono tutti negativi confermando la non sussistenza di alcuna problematica nell’acqua pubblica della città. Le controanalisi hanno riguardato 10 precisi punti tutti dislocati in 3 scuole cittadine: Rodari, Collodi e Candia.

L’Amministrazione conferma, come emerso dall’anteprima dei dati arrivati sabato 17 novembre, che nei prelievi effettuati non sono state riscontrate colonie sospette di batteri coliformi ed escherichia coli. Le analisi sono state effettuate a seguito della comunicazione avvenuta da parte dell’Ats che segnalava la presenza di batteri coliformi in un unico prelievo all’interno della scuola Rodari effettuato lo scorso 13 novembre. A fronte di tali risultati l’Amministrazione comunale ha ritenuto di riaprire tutti i rubinetti delle scuole sottoposte ad analisi. Le stesse scuole potranno utilizzare l’acqua pubblica anche per uso alimentare.