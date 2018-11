Senza biglietto, rompe il vetro del bus: denunciato

Nella mattinata di oggi, lunedì a conclusione di attività di indagine militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica un operaio di Malnate già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile del reato di danneggiamento aggravato.

In particolare i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo nella mattinata del 24 novembre a Varese in Viale Aguggiari aveva mandato in frantumi in cristallo divisorio di un autobus di linea delle autolinee varesine ed adibito a trasporto pubblico perché sorpreso sprovvisto di titolo di viaggio dal personale preposto al controllo.