Sfregia la ex con l’acido alle Canarie, bustese arrestato dalla polizia spagnola

E’ stato arrestato all’aeroporto di Tenerife un 45enne di Busto Arsizio, accusato di aver sfregiato con l’acido la sua ex fidanzata 26enne.

A riferirlo, diversi media spagnoli, tra cui El Mundo e RTVC (vedi tweet sotto) che spiegano come l’uomo sia stato fermato mentre stava per imbarcarsi su un volo per rientrare in Italia, e che sia stato riconosciuto come aggressore dalla stessa vittima, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale universitario delle Canarie ma ora già dimessa.

L’aggressione è avvenuta martedì sera, nel quartiere La Cuesta di La Laguna. Secondo il 112, gli eventi hanno avuto luogo in una caffetteria e l’allarme è stato lanciato da una casa vicina. Nella zona c’era una pattuglia della polizia locale, che ha aiutato la vittima fino all’arrivo di un’ambulanza.

Detenido en el Aeropuerto Tenerife Sur el hombre que arrojó ácido a la cara a una mujer en la plaza del Tranvía de La Cuesta (La Laguna)

L’uomo era arrivato sull’isola da pochi giorni e secondo quanto riportano i media spagnoli, sarebbe stato spalleggiato dalla nuova compagna. Non è ancora chiaro però se quest’ultima sia in stato di fermo e quale sia la sua identità.