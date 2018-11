Si sbloccano due milioni di euro: Villa Teresa, sport e scuole sulla lista della spesa

L’Amministrazione comunale di Arcisate tira un sospiro di sollievo e apre il borsellino. Giovedì sera in Consiglio comunale la Giunta Pierobon ha presentato una variazione di bilancio legata al provvedimento del Governo che ha sbloccato ai Comuni virtuosi i fondi vincolati dal Patto di stabilità.

Tradotto in soldoni significa oltre due milioni di euro (su circa quattro milioni) che il Comune di Arcisate potrà spendere per vari interventi.

Sulla lista della spesa ci sono tre progetti: il recupero di Villa Teresa (nella foto), il campo da calcio di Brenno e le scuole elementari Schwarz.

«Siamo molto contenti di questo provvedimento – dice il sindaco AngeloPierobon – che ci permette di mettere mano innanzitutto a Villa Teresa, uno spazio proprio nel cuore del paese che da anni aspetta di essere restituito alla comunità».

La villa sarà ristrutturata con un investimento di circa 870mila euro e l’idea è quella di destinarla a sede della Proloco e di associazioni del paese.

A beneficiare dell’inattesa liquidità delle casse comunali sarà anche la frazione di Brenno, dove il Comune investirà 700mila euro per sistemare il campo sportivo e dotare il campo da calcio di un fondo in sintetico.

Il terzo grosso investimento sarà sulle scuole elementari dove saranno effettuati interventi mirati al risparmio energetico, con la posa del cappotto isolante e la sostituzione dei serramenti. La spesa prevista è di 480mila euro.

«Adesso è una corsa contro il tempo per poter indire i bandi di gara per i lavori entro al fine di quest’anno – conclude il sindaco – Alla luce dei tempi che regolano gli appalti l’ipotesi è quella di dare il via ai lavori entro la prossima estate».