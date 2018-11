Il “Sogno americano” raccontato da Raffo

Dagli anni Duemila, Mauro della Porta Raffo, autorevole conoscitore a livello internazionale della storia

politica degli Stati Uniti, è ospite regolarmente di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’ in commento ad ogni

tornata elettorale USA, come le elezioni di ‘mid term’ di ieri, 6 novembre 2018.

Anche ieri sera si è visto tra i protagonisti dell’approfondimento politico della ‘terza camera’ della

Repubblica, in quello che viene considerato uno dei più prestigiosi talkshow delle reti RAI.

Toccherà agli studenti dell’UMATE, l’università della terza età di Marchirolo, la fortuna di poter avere in

casa un conferenziere di tale levatura e un conversatore brillante ed eclettico, opportunità offerta

liberalmente ai cittadini di Cadegliano Viconago e a tutti quelli che, a buon diritto, ancora considerano gli

eventi americani un’anticipazione o un’esasperazione di quello che avviene in casa nostra.

Mauro della Porta Raffo tiene infatti nella sala Consigliare di Cadegliano Viconago una conferenza, quasi

una lectio magistralis, su un argomento quanto mai suggestivo: IL SOGNO AMERICANO, come sia nato e

se ancora resista, o se sia finito… svanito, come tutti i sogni, all’alba del terzo millennio.

La serata è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del piccolo Comune, in stretta collaborazione

con l’Associazione Culturale ‘La Rondine’, che ha a Cadegliano Viconago la propria sede e funge da centro

propulsivo per molte delle iniziative che coinvolgono i Comuni limitrofi in Valceresio.

L’occasione prossima è la quarta edizione del Premio Letterario intitolato alla Rondine, di cui Raffo è lo storico presidente di Giuria, a guida del pool di giudici che valutano le centinaia di lettere che giungono in

concorso per la vittoria finale. Il tema dell’edizione attuale è una “Lettera al mio Futuro”, che i giovani

scrittori dovranno inviare tassativamente entro il 7 di gennaio 2019. L’idea di coinvolgere i partecipanti ai

corsi dell’UMATE nasce dall’entusiasmo mostrato dai maturi studenti per le lettere valutate lo scorso anno

in veste di Giuria Popolare, per l’attribuzione di uno dei premi speciali riservati ai ragazzi delle Scuole

Superiori. Ecco che l’argomento del ‘sogno’ alla ricerca della felicità, diritto proclamato per legge dalla

Costituzione degli USA, si inserisce nel filone delle aspirazioni e delle aspettative degli adolescenti e

preadolescenti dai 9 ai 19 anni, che le lettere sveleranno, come un vero e proprio ‘sondaggio’

dell’immaginario giovanile contemporaneo.

A partire dalle ore 16 di sabato 10 novembre, Sala Consigliare di Cadegliano, una rapida cavalcata nel sogno

americano con Mauro della Porta Raffo, accompagnato e intervallato dai commenti musicali del duo “I

SOCRATES”, che coinvolgeranno l’uditorio con la scelta di un repertorio originale e pensato per l’occasione.

La partecipazione è libera e l’occasione imperdibile.