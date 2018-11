Spazi commerciali alla ex-Lazzaroni, arriva l’ok da Regione Lombardia

Con un lungo post su facebook il sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti saluta l’ok dalla Regione alla trasformazione della ex-Lazzaroni in un centro commerciale che porterà nuovi posti di lavoro al territorio e riqualificherà un’area industriale che ha fatto la storia economica del territorio, abbandonata dai primi anni duemila.

L’accordo raggiunto in Conferenza dei Servizi sul progetto Aries 2000 porterà alla rinascita, sotto un’altra veste, di un luogo simbolo che in passato ha dato lavoro fino a 1000 persone e che oggi potrebbe portare dai 150 ai 200 posti di lavoro con l’arrivo di un brico e un ristorante mentre non ci sarà la temuta galleria commerciale per non fare concorrenza ai negozi del paese .

Ecco cosa scrive il primo cittadino sul suo profilo social: «Mentre scrivi la storia non ti rendi conto. Lo pensi dopo, mentre il tempo scorre, mentre ti guardi indietro. E’ una cosa che ho già vissuto nei mesi scorsi scrivendo “4382”, è una cosa che ho provato oggi. Oggi abbiamo scritto un pezzo di storia di Uboldo. Ero in Regione stamattina (ieri, ndr) e durante la Conferenza dei Servizi mi è tornata in mente la risposta all’interrogazione dell’allora Ministro Bersani che ripercorreva la storia della ex Lazzaroni. Azienda da 1000 dipendenti fino agli anni 80, poi pian piano sempre meno fino alla chiusura del 1998. Il trasferimento in Abruzzo. E 20 anni. Che scritti così sono nulla, ma che sono una vita. Chi oggi ha 20 anni non hanno mai sentito l’odore dei biscotti quando pioveva diffondersi a Uboldo. Chi oggi ha 20 anni non sa cosa sia stato quell’anno a cavallo tra il 2001 e il 2002».

Pe Guzzetti da oggi la storia è cambiata e cambierà: «Io non ne sarò diretto protagonista perchè “gli uomini passano, le idee restano” ma, anche in questo caso, la firma sarà la nostra, quella di un gruppo straordinario che in dieci anni ha davvero ribaltato Uboldo. Quel gruppo ha un nome che è Uboldo al Centro e sono fiero che quella squadra abbia deciso di ripresentarsi il prossimo maggio».

Uboldo al centro lascia in eredità 5 milioni di euro di interventi, sottolinea ancora Guzzetti, che sono tutti finalizzati per la riqualificazione del centro storico del paese. Sono i soldi che gli operatori privati verseranno nelle casse del Comune per poter realizzare i nuovi spazi commerciali.