Tra StarCrash e Cyborg, la settimana del Gagarin

Un debutto e un ritorno nella settimana del Circolo Gagarin: giovedì 15 novembre faremo scontrare scienza e fantascienza per cercare di capirci qualcosa di più con Starcrash. Sabato 17 novembre invece tornerà Dark Was The Night: il nostro appuntamento dedicato alle sonorità blues.

Starcrash – Spazio: ultima frontiera

Il circolo ARCI più intergalattico della macroregione e i400calci, il sito di cinema da combattimento più intrepido dell’universo s’incontrano, una volta al mese, con eminenti uomini di scienza per passare i propri film sci-fi preferiti al vaglio della plausibilità: il cinema va sulla Luna dal 1902, l’uomo ci è andato nel 1969, entrambi non smettono di sognare la colonizzazione di pianeti vicini & lontani. Ma quanto manca a The Martian? Maggiori info qui.

Cyborg Zero

Dopo aver lasciato il duo The Cyborgs per percorrere una strada artistica alternativa, CYBORG ZERO si è imbattuto in un essere di dubbia provenienza denominato G, di cui si conosce solamente il fatto che suona la batteria come un forsennato. È nato un nuovo progetto a nome CYBORG ZERO, puro punk’n’roll; il ritmo ossessivo e privo di ogni dinamica di G e la chitarra e voce di Zero faranno ballare il pubblico presente tutta la notte. Maggiori info qui.