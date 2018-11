Sul grande schermo la storia di Marie Colvin (e non solo)

Rosamund Pike è la protagonista A private war, che uscirà al cinema giovedì 22 novembre. Il film racconta la storia della coraggiosa reporter Marie Colvin, inviata di guerra per The Sunday Times dal 1985 al 2012.

La Colvin seguì le cronache da tutte le zone più calde del pianeta, dall’Iraq alla Libia fino all’Afghanistan. Vittima di un incidente che le causò la perdita di un occhio, in seguito all’esplosione di una granata, la giornalista cadde infine uccisa in Siria durante un attacco dell’esercito locale insieme al fotografo di nazionalità francese Rémi Ochlik, che la accompagnava nei suoi reportage.

Black Tide arriverà nelle sale italiane il 22 novembre. François Visconti (Vincent Cassel), Capo della polizia, viene incaricato di seguire il caso di un ragazzo scomparso. Mentre si occupa dell’indagine, parallelamente si trova in difficoltà sul

fronte personale: il figlio adolescente Denis sembra coinvolto in una brutta storia di spaccio di droga. Un aiuto inaspettato su entrambi i fronti arriverà dall’insegnante privato del giovane scomparso, che si metterà disposizione delle forze dell’ordine.

Troppa grazia è un film italiano, con Valerio Mastandrea ed Elio Germano, che uscirà nei cinema giovedì 22 novembre. Lucia (Alba Rohrwacher) è una madre single. Il Comune in cui è impiegata come geometra le affida l’incarico di effettuare un controllo su un terreno, che diverrà la sede di una nuova grande struttura. Nel corso dello studio, Lucia si rende conto di errori e manipolazioni delle mappe, per ridurre l’impatto di grandi rischi geologici incombenti; per non perdere il lavoro, però, decide di tacere la scoperta ai suoi superiori. Quando incontrerà sul terreno incriminato una giovane profuga che le chiederà qualcosa apparentemente senza senso, la protagonista rimarrà profondamente colpita…