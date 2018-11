Sulle strade di Varese diminuiscono gli incidenti e i feriti, ma aumentano i morti

Aumentano le vittime della strada, diminuiscono leggermente incidenti e feriti. E’ quanto emerge dai dati definitivi degli incidenti stradali, contenuti nell’ultimo rapporto ACI/ISTAT: con dati che a grandi linee, sono simili per Italia e Lombardia, e si accentuano fortemente per la provincia di Varese.

In particolare, nel 2017 in Provincia di Varese sono stati rilevati 2.545 sinistri che hanno causato il decesso di 38 persone e il ferimento di altre 3.560: rispetto al 2016 c’è un decremento del numero degli incidenti (-6,26%) e dei feriti (-4,74%), ma un importante un incremento dei morti (+11,76%).

«La riduzione degli incidenti si è registrata dappertutto in Italia, con però un accrescimento mortalità – spiega Eugenio Roman, direttore di Aci Varese – A Varese poi la questione è ancora piu accentuata: qui avvengono molto meno incidenti della media (-6,26% contro il – 0,49 in Italia e il – 0,71 in Lombardia) con molto meno feriti ma purtroppo anche più morti. E gli incidenti avvengono soprattutto nei centri abitati, segno del fatto che è quella la principale criticità della nostra provincia».

La maggior parte degli incidenti, secondo l’analisi Istat, si verifica infatti nelle strade urbane: sono infatti 1687, il 66,29% del totale, con 17 morti, il 44,74% del totale e 562 feriti, il 62,87% del totale.

Sulle altre strade entro l’abitato si sono verificati 295 incidenti, l’11,59% del totale, con 6 morti (15,79% del totale) e 439 feriti (12,33%)

Sulle strade Provinciali, regionali o statali fuori dall’abitato si sono invece verificati 375 incidenti, il 14,73% del totale, con 14 morti (il 36,84 del totale) e 562 feriti (il 15,79% del totale).

La minor percenuale di incidenti si è verificata sulle Autostrade: sono 155 incidenti (6,09% del totale), con 1 decesso (2,63%) e 274 feriti (7,70%).

Rispetto al 2016, l’incidentalità è diminuita sulle strade urbane (-7,41%), sulle altre strade entro l’abitato (-12,20%) e sulle altre strade fuori dall’abitato (-18,97%), ma è in incremento sulle Provinciali, regionali o statali fuori abitato (+1,63%) e sulle autostrade (+9,15%)

«Visti i dati 2017, l’attività di Aci per il prossimo anno si concentrerà sulla sicurezza stradale, soprattutto negli ambiti urbani – ha commentato il presidente di Aci Varese Giuseppe Redaelli – E per questo vogliamo creare delle commissioni sulla sicurezza stradale e lo sport, con membri società civile e enti coinvolti nella materia».