Tamponamento nel milanese sulla statale 336, traffico bloccato da e verso l’aeroporto

A causa di un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte 5 autovetture, il traffico lungo la strada statale 336 “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa” è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 27,250, nel territorio comunale di Marcallo con Casone, in provincia di Milano.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 22 novembre.

Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.