Il teatro nella cura del diabete: incontro al teatro Apollonio

Un approccio innovativo, legato al teatro, per affrontare meglio la terapia. È il tema del convegno che si svolgerà Domani, sabato 1 dicembre, al teatro Apollonio di Varese. Sarà il tema centrale della terza edizione de “Il Diabete nel Teatro della Vita”.

Organizzato da DI.VA., Associazione Diabetici Varese Onlus, in collaborazione con U.Di.Con., Unione per la Difesa dei Consumatori Regionale Lombardia, l’evento vuole dare risalto al fenomeno del diabete mellito illustrandone i nuovi orizzonti terapeutici, con un occhio di riguardo alla Theatrical Based Medicine, la medicina basata sul teatro.

«La diffusione del diabete mellito in Italia e nel mondo è in continua crescita tanto da rappresentare una sorta di pandemia – afferma la Dott.ssa Cristina Romano, responsabile della struttura semplice di Diabetologia dell’ASST dei Sette Laghi di Varese – Con la terza edizione di questo evento ci siamo posti l’obiettivo di condividere con tutti i partecipanti i progressi delle cure e le prospettive delle nuove terapie, ma intendiamo innanzitutto raggiungere e coinvolgere emotivamente i diabetici per educarli ad un corretto stile di vita, che permetta loro di essere autonomi nella gestione delle proprie condizioni di salute e quindi massimizzare i risultati delle terapie a cui si sottopongono».

L’intento principale dell’evento è infatti proprio quello di stimolare le persone affette da diabete a migliorare il proprio stile di vita e ad essere attori protagonisti della propria condizione, contando sul coinvolgimento attivo dei propri famigliari. Le emozioni che sa suscitare la rappresentazione teatrale, basata però sulle conoscenze scientifiche, serviranno a veicolare meglio come questa intesa con i propri cari può risultare vincente.

Tra i relatori, oltre alla dott.ssa Romano, il Dott. Renato Giordano, inventore della Theatrical Based Medicine e specialista in Endocrinologia all’ASL Roma 1, il Prof. Bruno Solerte, Direttore della Geriatria ad indirizzo metabolico all’Università degli Studi di Pavia, Peppino Falvo, Presidente Regionale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori, e Ilaria Garofalo, Presidente dell’Associazione Di.Va.

Tra gli ospiti dell’evento, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, l’eurodeputata Lara Comi, il sindaco di Varese Dario Galimberti,l’assessore all’Ambiente del comune di Varese Dino De Simone, il Provveditore agli studi di Varese Claudio Merletti e Callisto Bravi, Direttore Generale dell’Ospedale di Circolo-Fondazione Macchi.

L’invito a partecipare è rivolto non solo alle persone direttamente interessate al fenomeno del diabete, ma a tutti coloro che hanno a cuore la propria salute e quella dei propri cari, per scoprire che nel teatro della vita il diabete può essere sempre meno il protagonista.

Nella nostra provincia esistono alcune decine di migliaia di diabetici di tipo 2 e oltre 10.000 di tipo uno (insulinodipendenti).