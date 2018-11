Tentano il colpo nel condominio ma arriva la polizia: arresto e foglio di via

Sotto le gonne cacciavite e oggetti da scasso coi quali si erano intrufolate in un condominio di via Frattini a Varese forzando il portone.

E se un inquilino non avesse sentito dei rumori, guardato nello spioncino e avvertito il 112, chissà come sarebbe finita per quelle tre giovani domiciliate in un campo nomadi a Torino e colte in flagranza di reato mentre si preparavano al colpo (immagine di repertorio).

Sul posto sono accorse le volanti e gli uomini della Polizia di stato che le hanno fermate.

La più giovane, 17 anni, è finita al Beccaria di Milano. Le altre due di 21 e 23 anni sono state denunciate per tentato furto e raggiunte dal foglio di via: non potranno tornare a Varese.