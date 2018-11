The Boga Foundation a Roma per la mostra su Giacomo Balla

Il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di villa Borghese, situato nel cuore del grande parco romano, accoglie la mostra antologica di Giacomo Balla. Per l’occasione, verrà presentato un focus incentrato sulle opere dipinte nella villa, con un’indagine sulla prima produzione pittorica dell’artista che, non ancora futurista, è già rivolta allo studio della luce e del colore. Fino al 1910, anno in cui realizza il grande polittico villa Borghese, il tema della natura ai confini della città diventa per Balla materia da indagare, da provare e riprovare, da scarnire fino all’astrazione.

La mostra verrà curata dalla storica dell’arte Elena Gigli, maggior studiosa del futurismo e impegnata da anni nella catalogazione dell’opera di Balla. Durante le giornate saranno presenti anche Fausto e Felice Boga.

The Boga Foundation è la fondazione di Tradate ideata da Felice, Fausto e Cesare Boga che conserva molte opere di famosi artisti italiani dal ‘500 a oggi. L’iniziativa è promossa da Roma capitale, assessorato alla crescita culturale e sovrintendenza capitolina ai beni culturali con la collaborazione della galleria Mucciaccia di Roma, ed è prodotta dalla The Boga Foundation. I servizi museali sono curati dal progetto Zètema.