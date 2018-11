Torna “Oltre l’impresa”, punto di riferimento del mondo degli imprenditori

Grande attesa per la 4^ edizione di “Oltre l’Impresa” (https://oltrelimpresa.cdoinsubria.org/), che avrà luogo in LIUC – Università Cattaneo il giorno 14 novembre 2018. L’evento, diventato negli anni appuntamento di riferimento per il mondo imprenditoriale è organizzato da Compagnia delle Opere Insubria in collaborazione con imprenditori, manager, professionisti e collaboratori

delle realtà presenti sul nostro territorio.

“Ritorno al futuro 4.0- Come il passato ci aiuta a costruire il nostro presente”, questo il titolo dell’edizione 2018 che, grazie alla collaborazione di LIUC Business School , vedrà la partecipazione di importanti aziende a livello locale, nazionale ed internazionale che si alterneranno sul palco per confrontarsi sulle tematiche che ogni giorno affrontiamo nel nostro lavoro.

Solo attraverso un lavoro insieme, una continua ricerca e un’accurata attenzione alle persone potremo creare il nostro futuro e proprio su queste convinzioni affronteremo la giornata di lavoro. “Prosegue il nostro percorso di accompagnamento che vede protagonisti imprenditori e collaboratori. Quest’anno vogliamo fare un “salto” nel passato per cogliere il meglio del presente e immaginare insieme il nostro futuro. Grazie alla preziosa collaborazione di LIUC Business School inizieremo un dialogo anche con i giovani, patrimonio di enorme valore per la nostra società e per il nostro domani” – dichiara Marco Silanos, Presidente di CdO Insubria –

Dal racconto di Adriano Olivetti alla scoperta dei nuovi clienti e dei nuovi mercati, passando per i giovani, le nuove tecnologie e la formazione…ti aspettiamo mercoledì 14 novembre! L’Impresa Oltre l’Impresa… per poter dire un domani “Eccomi!”