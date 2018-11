Tre appuntamenti con le fiabe tra cinema, teatro e musica

Anche quest’anno l’Associazione Nidomipiace Onlus di Olgiate Olona propone l’iniziativa: “Ti racconto una storia – Favole e Laboratori creativi”, giunta alla IV edizione e che si svolgerà in tre appuntamenti a novembre.

Il primo sarà a sabato 10 novembre – dalle 15:30 alle 17:30 – “Favole al cinema” presso Oratorio Gerbone di via Piave. Il secondo appuntamento si terrà sabato 17 novembre – dalle 15:30 alle 17:30 – “Favole in musica” all’oratorio Buon Gesù di piazza Volontari della Libertà. L’ultimo appuntamento si terrà sabato 24 novembre – dalle 15:30 alle 17:30 – con “Favole a teatro” presso il teatrino di Villa Gonzaga in via L. Greppi.

Nella prima giornata il programma prevede la proiezione del bellissimo film di animazione “Mia e il Migù”.

Nella seconda verrà proposto ai bambini il racconto, animato e musicato, della favola “Il Cuoco Fantasma”, a cui farà seguito un laboratorio creativo per la realizzazione di lavoretti connessi con l’argomento della favola.

Nella terza ed ultima giornata invece verrà proposta una novità. Verrà messo in scena infatti, dai volontari dell’Associazione, l’atto unico “Chi ha paura dei mostri” ma tranquilli, nulla di spaventoso, anzi ci sarà da divertirsi.

Al termine delle attività di ogni giornata, verrà offerta la merenda a tutti i bambini presenti.

Per la partecipazione all’iniziativa, che è dedicata principalmente ai bambini dai 4 ai 10 anni, verrà richiesto un contributo, necessario alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa; l’eventuale netto ricavo dell’iniziativa verrà interamente reinvestito sul territorio, per sostenere progetti a favore di minori.

Consigliamo la prenotazione per consentirci di poter organizzare al meglio l’accoglienza dei bambini, anche se non è previsto un “numero chiuso”.

Vi chiediamo inoltre di segnalarci eventuali intolleranze od allergie, così da poter predisporre le merende adeguate. Inoltre i genitori potranno tranquillamente lasciarci in custodia i bambini e venire poi a riprenderli al termine delle attività. Per info e/o prenotazioni potete inviare una mail all’indirizzo nidomipiace.onlus@gmail.com oppure contattare il numero 347/2535686 (Roberto) anche via whatsapp.