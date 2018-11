Tricolori in ogni frazione per commemorare il 4 novembre

La lista “Insieme per cambiare Sumirago”, che ha portato Luca Bidoglio in consiglio comunale alle ultime elezioni, ha deciso di adoperarsi per celebrare al meglio la ricorrenza del 4 novembre, in concerto con alcune delle Associazioni presenti sul territorio come i “Reduci e combattenti”, i “Carabinieri in congedo” e il “Gruppo Alpini”, oltre ad alcune delle Imprese, dei liberi professionisti, degli artigiani e dei comuni cittadini di Sumirago, che hanno contribuito con materiali, opere, denaro e progettazione, mettendo al servizio della comunità le proprie professionalità.

Grazie al loro supporto hanno deciso di commemorare i caduti della Grande Guerra attraverso un progetto che proponesse un’installazione composta da elementi minimali, dal forte carattere evocativo, che si potesse ripetere in tutti e 5 i siti delle frazioni del Comune di Sumirago.

«L’ispirazione – spiega Bidoglio – è venuta dall’esigenza di dotare ciascun monumento di una bandiera che fino ad oggi era assente, ma anche dal desiderio di lasciare un segnale quasi-urbano sul territorio che si potesse riconoscere comune per tutti gli abitanti di Sumirago. Il tricolore è mosso dal vento e allo stesso modo la differenza di misura, inclinazione e posizione conferisce a ogni composizione un aspetto dinamico. Si è così ottenuto che lo stesso gesto si ripeta in ogni sito: interpretando però, ogni volta, il luogo in maniera specifica. L’occasione di inaugurare queste nuove dotazioni per i monumenti sarà anche un passaggio di consegne dalla “vecchia” alla “nuova” generazione».

Oltre a questo elemento comune, è stato inserito un pennone per l’alzabandiera nelle frazioni di Sumirago e Quinzano ed è stata fatta la manutenzione dei monumenti e la pulizia dei siti che sono tornati così al loro splendore originario.

«Siamo orgogliosi di quanto è stato fatto in questi mesi che ci ha visti impegnati ad ideare, coordinare e realizzare materialmente con il supporto di ogni elemento del nostro Gruppo il ripristino delle aree in questione e il nuovo elemento presente in ognuna di esse, destinando ogni momento libero a questo progetto che è sicuramente il modo migliore per chiudere il 2018 e continuare a lavorare Insieme per Cambiare Sumirago» ha dichiarato Luca Bidoglio, consigliere comunale.