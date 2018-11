Trovato nelle acque del porto di Ascona il cadavere di una donna

Lunedì 12 novembre, poco dopo le 14, ad Ascona nelle acque antistanti il porto è stato rinvenuto il cadavere di una donna.

Si tratta di una 48enne cittadina svizzera domiciliata nella regione. Sono in corso accertamenti del Ministero pubblico e della Polizia cantonale per chiarire le cause della sua morte.

Al momento attuale non emergono indicazioni circa l’eventuale intervento di terze persone. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini.