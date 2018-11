Truffa 100mila franchi, poi si costituisce con la vittima: arrestato broker 60enne

Dopo aver truffato 100mila franchi, si presenta (accompagnato dalla sua vittima) alla Polizia cantonale per autodenunciarsi. Un gesto che non gli ha risparmiato l’arresto.

Il fatto è successo nei giorni scorsi a Lugano.

L’uomo, un 60enne svizzero residente nel Luganese, attivo come consulente finanziario indipendente e broker assicurativo, si è presentato al posto di Polizia di Lugano accompagnato dalla parte lesa che deve averlo convinto ad autodenunciarsi. L’uomo, dunque, ha vuotato il sacco, spiegando come si è appropriato indebitamente di circa 100mila franchi, ma è stato comunque tratto in arresto per le sue malversazioni finanziarie. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di furto, appropriazione indebita, truffa e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati.

La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta, coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli, prosegue per chiarire anche la eventuale presenza di altre parti danneggiate.