Ubriaco sfascia l’ospedale, lo fermano solo le manette

I vicini di una proprietà vedono qualcosa di strano sabato scorso a Laveno, chiamano i carabinieri che trovano un 45enne noto ai militari ubriaco: viene portato in pronto soccorso a Cittiglio.

E fino a qui, nulla di particolarmente strano: la posizione dell’uomo al vaglio per tentato furto o violazione di domicilio, niente più.

Ma domenica, al risveglio, all’ospedale, hanno dovuto chiamare il 112: l’uomo ha dato in escandescenze danneggiando la struttura ospedaliera e provocando trambusto. Le infermiere spaventate hanno chiesto l’aiuto della forza pubblica. Per fermarlo ci sono voluti tre militari della stazione di Laveno che non si sono feriti per miracolo: solo le manette, scattate per resistenza a pubblico ufficiale, l’hanno calmato. Oggi in tribunale l’udienza di convalida d’arresto e la misura cautelare della custodia in carcere anche per i danneggiamenti prodotti.