Un anno di iniziative per ricordare il 160esimo della battaglia di Biumo

Un intero anno di iniziative, organizzate dall’associazione “Varese per l’Italia” per ricordare un anniversario importante per la storia della città di Varese: il 160esimo anno dalla battaglia di Biumo, del 26 maggio 1859.

Le iniziative, che cominciano con l’inizio del 2019 e si concludono all’inizio di novembre prossimo, sono state presentate dal presidente dell’associazione Luigi Barion, che ne ha parlato in un incontro in sala matrimoni il 29 novembre 2018, alla presenza del vicesindaco Daniele Zanzi e del sindaco Davide Galimberti che ha preparato i presenti a una possibile sorpresa «Auspico che il programma possa subire qualche modifica – ha infatti dichiarato – Perchè siamo in attesa di un “ok” importante: abbiamo invitato infatti il presidente della Repubblica a queste celebrazioni, e speriamo che prima o dopo ci sia un’occasione per interloquire con lui. Entro fine anno dovremmo avere una risposta, speriamo sia positiva».

Tra le iniziative straordinarie, un omaggio alle donne risorgimentali, con il film “Anita, una vita per Garibaldi” che verrà presentato il 25 gennaio in sala Montanari alla presenza del regista, Aurelio Grimaldi e la presentazione del libro “La grande Varese: 26 maggio 1859” scritto dagli storici Robertino Ghiringhelli, Antonio Orecchia e Enzo Laforgia, prevista per il 18 aprile prossimo.

Ma le iniziative sono molte di più, secondo un programma che fra poco verrà pubblicato.