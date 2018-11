Un biglietto come un dono: iniziativa di Alzheimer Solidale

Un nuovo modo per vivere e far vivere il Natale.

Un progetto culturale che rappresenta un nuovo modo per portare avanti antiche tradizioni come il regalo di Natale. Un’ iniziativa che ha come scopo educare alla solidarietà, dedicando a Varese Alzheimer, a nome di parenti ed amici , il corrispettivo previsto per un regalo.

Varese Alzheimer ha infatti pensato e realizzato un biglietto per una proposta di “regalo di Natale Alzheimer Solidale” da lanciare a favore dell’associazione con sede in Viale Borri. E’ una riedizione in chiave natalizia di una pergamena già utilizzata per altri eventi come matrimoni, battesimi, prime comunioni e cresime.

Il modello da stampare prevede uno spazio vuoto dedicato alla personalizzazione, scritto a mano, da effettuarsi da parte del donatore.

Il dono trasformato in gesto di attenzione e stima alla Associazione che si occupa del miglioramento della qualità e dignità della vita delle persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie. L’Associazione si avvale di trattamenti non invasivi utili a: rallentare il declino cognitivo e funzionale, controllare i disturbi del comportamento e compensare le disabilità causate dalla malattia.