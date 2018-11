Un getto d’acqua per cancellare gli scarabocchi dei writer

Un getto d’acqua fredda per ripulire a fondo il muro imbrattato dai writer. Non servono “magie” basta un potente getto d’acqua. Ed è quello che ha fatto nei giorni scorsi la Td Group , ovvero ha messo a disposizione la sua competenza e i suoi mezzi per pulire il muro della fermata di Vegonno sporcato dalle scritte dei writers.

Il muro è stato trattato con una idropulitrice dotata di ugello rotante – hanno spiegato in un post i titolari di Td Group. Per rimuovere definitivamente le scritte invece ci vorranno vernice e pennello: sarà compito degli Alpini di Azzate riverniciare completamente la parete e ridarle un nuovo aspetto.

«In collaborazione con il Comune di Azzate abbiamo contribuito a pulire il muro alla fermata di Vegonno. Per un’ azienda come la nostra, la vicinanza e l’attenzione alla comunità non sono solo principi fondamentali ma rappresentano proprio il nostro modo di intendere e di essere impresa del territorio».