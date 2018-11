Un grande magazzino dei libri per bambini, sabato l’inaugurazione

Un grande “magazzino” per i libri dedicati ai più piccoli. Verrà inaugurato sabato 24 novembre ed è promosso dal Sistema Bibliotecario dei Laghi e dal Comune di Besozzo, in partnership con la Provincia di Varese e Nati per Leggere e co-finanziato da Regione Lombardia.

Un progetto, quello di RI-LEGGERE, che vuole dare una seconda vita dei libri per ragazzi e che ha così creato un magazzino generale del libro per l’infanzia per ri-utilizzare quei volumi che, senza questo spazio, sarebbero destinati all’oblio e concentrare tutte le novità editoriali per bambini e ragazzi. Un “serbatoio” a cui le biblioteche del Sistema potranno attingere e depositare, ma anche una realtà altamente specializzata nella promozione della lettura rivolta agli utenti fino dall’età prenatale, a cui potranno accedere tutte le biblioteche e i ricercatori per motivi di studio.

Il Magazzino darà vita a mostre, percorsi didattici, iniziative rivolte alle scuole, a tutti gli utenti piccoli e a tutti gli adulti che vogliono ritrovare l’emozione delle letture della propria infanzia.

L’inaugurazione è per il 24 novembre, all’interno della settimana nazionale di Nati per leggere, celebriamo la nascita del Magazzino del libro per Ragazzi e lo facciamo con incontri, laboratori e una mostra, tutti dedicati all’editoria per l’infanzia.

Ecco il programma della giornata:

ore 9.30 – 18.00 Mostra Speciale Nati per Leggere

Chi trova un Libro trova un Tesoro di Interlinea edizioni Novara

Letture animate e laboratori per bambini a partire da libri editi in Italia prima del 2000 a cura de La Baracca di Monza

ore 9.30 – 10.30 per bambini dai 3 anni

Piccoli Mostri di Jan Pienkowski prima edizione 1986

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di una maschera mostruosa

ore 11.00 – 12.00 per bambini dai 6 anni

La mano della strega di Peter Utton prima edizione 1989. Lettura animata e laboratorio per la costruzione di un amuleto scaccia-streghe

ore 14.30 – 15.30 per bambini dai 6 anni

I tre piccoli lupi e il maiale cattivo

di Eugene Trivizas e Helen Oxenbury prima edizione 1994

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di una maschera lupo/porcello

ore 15.30 – 17.00 Saluti delle Autorità

a seguire incontro Inganni e Trame

conversazione con Guido Quarzo scrittore per ragazzi

Breve Biografia dell’Autore: Nato a Torino, è laureato in Pedagogia. Ha insegnato nelle scuole elementari occupandosi, nel frattempo, di teatro per ragazzi e laboratori di scrittura creativa. Dal 1989 inizia a pubblicare testi per bambini. Nel 1995 vince il Premio Andersen Il mondo dell’infanzia, quale miglior autore dell’anno. Nel 1996 vince il Premio Cento con Anna Vivarelli per il libro Amico di un altro pianeta. Nel 1999 lascia definitivamente l’insegnamento per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Nel 2017 è finalista al Premio Strega Ragazzi con Maciste in Giardino. Fresco di stampa La notte della Luna scritto con Anna Vivarelli per Einaudi Ragazzi.

Tra i suoi libri segnaliamo anche: Faccia da maiale, Uomo nero, verde e blu, La coda degli autosauri, Macchinario bestiale, I panini di Natale, Una strana collezione, Mangia Matilde!, Chiaroscuro, La città dei topi.

ore 17.00 -18.00 per bambini dai 3 anni

Orsetto e Bambolina tra le favole

di Richard Fowler prima edizione 1985

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di un pupazzo orso

Tutte le attività si svolgeranno presso la Sala Letture di Besozzo in Via Mazzini, 10

L’ingresso è gratuito, salvo esaurimento posti, prenotazione consigliata: 0332 970195-2-229 – bibliotecabesozzo@gmail.com.