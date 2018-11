Un incontro per orientarsi nel mercato libero dell’energia

Il presidente Auser Busto Maurizio Maggioni invita tutti i cittadini interessati per giovedì 15 novembre alle ore 14,30 presso la sede di via Volta 5, per un incontro dedicato a come orientarsi nel libero mercato dei servizi energetici che, dal luglio 2019 al luglio del ‘20, diventerà obbligatorio.

Sono molte le difficoltà a comprendere quale sia l’offerta migliore dal punto di vista economico e della qualità del servizio, soprattutto quando si è bersagliati da moltissimi messaggi pubblicitari telefonici. Soprattutto le persone abituate ai servizi di maggior tutela, in particolare anziane, si trovano spaesate, temono di compiere errori, di subire conseguenze negative sulla fornitura o cadono vittime di raggiri.

L’incontro organizzato da AUSER in collaborazione con Federconsumatori, con l’intervento del responsabile Francesco De Lorenzo, sarà utile a tutti coloro che vogliono porre domande ed ottenere le indicazioni basilari su come orientarsi.