Un “pezzetto di bosco” nel giardino della Casa del Sorriso

Un pezzetto di bosco, in centro città. Nel giardino della Casa del Sorriso in via Lazio è arrivata una panchina speciale. Si tratta di un’opera d’arte, realizzata con legno proveniente dalla Valceresio dal maestro Giovanni Galla nel corso della manifestazione “Il bosco in piazza” il 14 ottobre scorso.

La panchina, raffigurante uno gnomo e un gufo, che ora è a disposizione dei piccoli inquilini della residenza gestita dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso per dare ospitalità ai famigliari dei piccoli pazienti degli ospedali varesini.

Questa mattina, i rappresentanti della Coldiretti, guidati dal presidente Fernando Fiori, hanno portato in dono la panchina che è stata subito provata dai bimbi presenti.

Il gesto vuole ricordare l’importanza del bosco: « Il bosco rappresenta il 50-60% del territorio provinciale – ha ricordato il presidente di Coldiretti Varese – un patrimonio da gestire e tutelare. Noi vogliamo lavorare per preservare questa fonte inesauribile di ricchezza e vogliamo far sapere ai bambini quale valore abbiano gli alberi».

La superficie boschiva in provincia è di circa 55.176 ettari ed è in crescita costante ( nel 2007 gli ettari erano 54.654). L’indice di “boschività” pone il Varesotto sul podio regionale proceduto solo da Lecco e Como. Quello che ,però, appare come un valore, è frutto però anche dell’abbandono progressivo dei terreni marginali: « Troppa superficie boscata può essere un problema – ha ricordato il direttore di Coldiretti Betti – perché il bosco va curato e seguito altrimenti può diventare un pericolo, come nel caso degli incendi. Coldiretti sostiene e incentiva la cura attraverso la squadra dei boscaioli che vive e lavora per far crescere in modo proficuo il bosco»

Nel 2016, in provincia di Varese sono stati tagliati 32.568 metri cubi di legname su un totale regionale di 221.646: il legname viene così impiegato nell’edilizia, nei manufatti e biomassa a fini energetici. Nonostante gli elevati consumi, il taglio boschivo è di gran lunga inferiore alla capacità di crescita dello stesso: i boschi sono in continua espansione e continueranno a rappresentare una risorsa se adeguatamente coltivata.

Alla donazione era presente l’assessore Francesca Strazzi in rappresentanza del Comune di Varese e ha ringraziato sia la Coldiretti per l’opera di tutela ambientale sia la Fondazione Il Ponte del Sorriso per l’attività di accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Un ringraziamento per il regalo è stato espresso anche dalla Presidente della Fondazione Emanuela Crivellaro che ha sottolineato l’importanza di arricchire il giardino della casa, luogo amato dai bambini che qui possono giocare e divertirsi.