Un sabato per scoprire i segreti del Birrificio e gli aromi dell’Affumicata

Sabato 1° dicembre il Birrificio Angelo Poretti festeggia l’arrivo dell’inverno con una giornata gratuita di apertura del birrificio liberty di Induno Olona, coinvolgendo in anteprima i visitatori nella degustazione della prima cotta del 2018 della 7 Luppoli L’Affumicata, la birra prodotta in edizione limitata per la stagione invernale.

A guidare i visitatori alla scoperta del Birrificio, del parco botanico in cui è immerso e della bellissima Sala cottura saranno come sempre i dipendenti dell’Azienda che, con la passione che li contraddistingue, faranno da ciceroni a chi prenderà parte a questa esperienza.

Le visite gratuite potranno essere prenotate unicamente sul sito del Birrificio Angelo Poretti all’indirizzo visite.birrificioporetti.it

Le visite si terranno ogni mezz’ora a partire dalle 9.00, con una pausa tra le 12.30 e le 13.30 e l’ultima visita in partenza alle 16.30.