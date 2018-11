“Un selfie di Noi”: gli studenti dell’Olga Fiorini si raccontano in un libro

Gli studenti dell’indirizzo grafico realizzano il loro primo progetto editoriale.

La classe 4^ Tecnico Grafico dell’Istituto Olga Fiorini , presenterà venerdì 9 novembre 2018 alle ore 17.30 il volume “Selfie di Noi” presso la libreria Ubik, in piazza San Giovanni 5 a Busto Arsizio.



Il libro nasce dalla proposta di alternanza scuola-lavoro offerta agli alunni della classe dalla casa editrice laziale Gemma Edizioni. Tale progetto ha permesso agli studenti di cimentarsi nella produzione di una vera e propria pubblicazione editoriale. Sotto la guida di tutor professionisti nel campo della grafica, del marketing e dell’editing, i ragazzi hanno ideato, scritto, stampato, promosso e divulgato un volume che raccoglie emozioni, esperienze personali e momenti di vita passata e quotidiana.

Infine, in collaborazione con la libreria Ubik gli studenti hanno avuto modo di approfondire le tecniche di “visual merchandising” e in particolare, le scelte relative al posizionamento e alle modalità espositive di un libro.

La presentazione del libro “Selfie di Noi” sarà introdotta da una ragazza della classe che esporrà il progetto, introducendo l’evento e inoltre seguiranno gli interventi delle autorità, intervallati dalla lettura da parte degli studenti di alcuni racconti presenti nel libro.

A fine serata seguirà la vendita del libro in versione cartacea all’interno della libreria ed il ricavato sarà devoluto all’acquisto di nuovi materiali e attrezzature scolastiche.