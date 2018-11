Un sistema di prenotazione unico per abbattere le liste d’attesa in sanità

«Un primo passo lo abbiamo appena fatto con la possibilità di prenotare le visite nel pubblico attraverso il call center di Regione Lombardia – dice Monti – ma l’obiettivo che abbiamo è quello di poter arrivare ad un sistema completamente unificato di prenotazione per tutte le strutture, pubbliche e private, simile ai vari sistemi che oggi sono alla portata di tutti tramite, ad esempio, le applicazioni degli smartphone. Un sistema di questo tipo ridurrebbe, già oggi, le liste di attesa del 18 per cento, secondo uno studio di Polis». Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità in Regione ha presentato le sue linee di indirizzo: «La Lega al governo di Regione Lombardia ha un obiettivo chiaro, quello di mettere nella Sanità il sistema pubblico al centro».

Gli sforzi maggiori si concentrano su uno dei temi più caldi, dunque, i tempi d’attesa delle prestazioni sanitarie: «Su questo fronte l’importante stanziamento di fondi di oltre 7 milioni per consentire ai Cittadini di effettuare le 12 prestazioni oggi critiche per i tempi di attesa. Le prossime sfide che dobbiamo affrontare riguardano la riorganizzazione delle rete sanitaria lombarda. Con un mio ordine del giorno impegno la Giunta a rivedere da qui a un anno integralmente tutti i confini dei presidi ospedalieri, per efficientare i servizi offerti ai Cittadini, migliorando le situazioni problematiche, come avvenuto nel caso di Angera e dell’Alto Lario».

PROMOZIONE SISTEMA SOCIO-SANITARIO

«Altra novità introdotta con il pdl 29 è quella dell’introduzione all’interno della Direzione generale del Welfare una figura di promozione del sistema sociosanitario pubblico lombardo per rilanciare e valorizzare l’eccellente della nostra Sanità».

Monti traccia il bilancio dei risultati ottenuti nei primi sei mesi della nuova Legislatura, annuncia, parlando della riduzione dei ticket, «l’impegno ad andare avanti sulla strada della riduzione, fino al totale azzeramento. Ricordo che già oggi circa il 70 per cento della popolazione lombarda può usufruire delle riduzioni».

RICERCA E TAVOLI DI LAVORO

Il Presidente Monti ha quindi ricordato i numerosi tavoli di lavoro istituiti, tra cui «quello sulla fibromialgia, sull’autismo e sull’alzheimer, il provvedimenti dei nidi gratis che andrà avanti e sarà implementato e il pdl, che andrà a breve in Aula, sulla videosorveglianza nei nidi e micronidi».