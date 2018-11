“Un’avventura di successo nella vita e nello sport”

Donne In Progress, giovane progetto dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile nel nostro territorio organizza una serata dedicata a una storia di successo “in rosa”. L’appuntamento è per giovedì 29 novembre alle 20.45 in Sala Serra a Ispra.

«Ospite d’onore della serata – spiegano gli organizzatori – sarà la Dottoressa Daniela Colonna Preti, da 32 anni volontaria della Polha Varese, polisportiva Varesina di cui è presidente da ben 25 anni, che ci racconterà il suo percorso: una infinita passione illuminata da grandi successi. Avremo modo di emozionarci con la visione del documentario “I PESCI COMBATTENTI”, una tra le sue più importanti sfide verso le olimpiadi di Rio 2016. Interverrà alla serata l’atleta della nazionale e della Polha Varese, Arianna Talamona, una tra i protagonisti del documentario e campionessa europea di nuoto 2018 A metà strada tra le Olimpiadi di Rio 2016 e le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’occasione ideale per tuffarsi nel mare delle opportunità con energia e voglia di far bene – nella vita e nello sport».

L’organizzazione dell’incontro è a cura: Centro Elpis di Ispra e del Progetto “DIP Donne In Progress”

Interverranno: Dott.ssa Daniela Colonna Preti Presidente della Polha Varese (Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili) Dott.ssa Arianna Talamona Atleta, Campionessa Europea di nuoto 2018, dottoressa in psicologia e fashion blogger Dott.ssa Michaela Fantoni Psicologa Psicoterapeuta e Titolare Centro Elpis Portavoce del Progetto “DIP Donne In Progress”