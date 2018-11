Un’enorme stella alla rotonda di San Rocco accende il Natale sommese

Un’enorme stella posta in mezzo alla rotatoria di San Rocco, dove una volta si ergeva l’albero storico di Somma Lombardo, accende il Natale sommese.

È questo il primo e più lampante degli addobbi natalizi scelti dalla città per prepararsi al periodo di festa.

A questo, per ora, si aggiungono le luminarie per le vie del centro e nelle frazioni, mentre nel cortile del comune è stato posizionato un albero di Natale che verrà acceso il 1 dicembre alle 17 con canti e musiche per la gioia di grandi e piccini.

Proprio sul weekend di festeggiamenti del 30 novembre – 2 dicembre l’amministrazione comunale ha annunciato che presto verranno resi noti nuovi dettagli.