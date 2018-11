Uno spettacolo da vedere e ascoltare in cuffia, al Nuovo la storia di Johnny

Quello in scena giovedì 8 novembre al Teatro Nuovo di Viale dei Mille è un audiodramma che vi permetterà di immergervi nella narrazione in modo totalizzante. Per la regia di Sergio Ferrenti, a Varese, arriva “Johnny prese il fucile”, con la Fondaria Mercury.

Tratto dall’omonimo romanzo di Dalton Trumbo, manifesto di pacifismo integrale e grido di denuncia contro tutte le guerre, lo spettacolo (ad ingresso gratuito) è una narrazione serrata ed emozionante. Ogni spettatore, una volta entrato a teatro, verrà dotato di cuffie così da poter vivere in prima persona le vicende del protagonista.

Joe Bonham è un giovane americano che, insieme a milioni di connazionali, viene chiamato a combattere durante la Prima guerra mondiale. Nel conflitto viene colpito da una granata. Ma, ridotto in un tronco umano, continua a “vivere”: Joe pensa e i suoi pensieri sono la nostra storia. Ore, giorni, anni, scanditi dal battito del cuore, dal pulsare del cervello, dal sibilo del respiro, dal rimbombo dei passi di medici e infermieri. Dopo anni di isolamento psico-fisico Joe riesce a comunicare con il mondo esterno e a ricevere risposta. Joe è ancora in battaglia e dalla trincea grida il suo SOS di vita.

Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito ed è parte del Festival Glocal e inserito all’interno della rassegna “Note di scena”. Qui per prenotare il tuo posto gratuito