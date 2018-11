Uno studio d’architettura francese si aggiudica la progettazione della nuova biblioteca

Sarà uno studio di architettura parigino a studiare e progettare il nuovo polo culturale di Legnano che comprendenrà anche la nuova biblioteca e che sarà realizzato all’interno del parco Falcone e Borsellino.

Si è svolta oggi, 23 novembre, la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche dei partecipanti alla gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per il nuovo polo culturale e bibliotecario di Legnano.

Il punteggio più elevato risultante dalla somma di proposte tecniche e offerte economiche è risultato quello di Substantial Architecture Sas (Parigi). L’assegnazione definitiva è comunque subordinata alle verifiche previste dalla legge sui requisiti di ordine generale e speciale.