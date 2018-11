Vagava senza meta lungo la pista ciclabile, giovane australiana accudita dai carabinieri

Vagava lungo la pista ciclabile, nella zona di Olgiate Olona, apparentemente senza meta e in stato confusionale forse causato dall’assunzione di un mix di alcol e stupefacenti e i carabinieri della stazione di Castellanza, dopo una segnalazione, l’hanno rintracciata e identificata.

La ragazza, priva di documenti di identità, è di origini australiane ma in possesso di un passaporto statunitense. Subito è stata accompagnata all’ospedale di Busto Arsizio dove è stata trattenuta per accertamenti.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore della giovane, anche per consentire ad eventuali familiari od amici di tornare in contatto con lei.

Le prime verifiche hanno consentito di stabilire che la giovane era già stata nella zona di Busto Arsizio in passato, ospite a casa di un conoscente coetaneo, inoltre nelle ore precedenti al suo ritrovamente era stata accudita da una famiglia di Olgiate che poi non era riuscita ad evitare che si allontanasse dall’abitazione.

La giovane potrebbe aver assunto un mix di sostanze alcoliche e stupefacenti che hanno indotto lo stato confusionale ma non presenta segni di violenza di alcun tipo, neppure di natura sessuale. Le difficoltà nel rintracciare i parenti sono dovute allasua mancanza di collaborazione: non vuole fornire informazioni circa il motivo della sua presenza in questa zona.

I carabinieri hanno comunque informato sia il consolato che l’autorità giudiziaria.