Varese al “Franco Ossola” per proseguire la rincorsa

Sono quattro le vittorie di fila infilate dal Varese che hanno portato i biancorossi al secondo posto in classifica, puntando il primo posto della Castellanzese.

Per continuare a portare pressione i neroverdi primi in graduatoria – impegnati nel derby del basso varesotto contro il Busto 81 – i ragazzi di mister Manuele Domenicali dovranno conquistare un altro successo domenica 11 novembre (ore 14.30) contro l’Ardor Lazzate al “Franco Ossola”.

L’undici titolare biancorosso non dovrebbe cambiare molto rispetto a quello iniziale della gara vinta contro il Legnano. Sicuramente non ci sarà Lorenzo Lercara, fermato dall’operazione di appendicite. Al suo posto, al centro del tridente sulla trequarti nel 4-2-3-1, potrebbe esserci Camara, con Piqueti sulla fascia; l’altra alternativa potrebbe essere Improvola.

L’Ardor Lazzate è una formazione storica della categoria, ma questo inizio campionato non è stato positivo, con cinque sconfitte nelle nove gare giocate e tre sole vittorie. I gialloblu non passano un bel periodo, non riuscendo a fare punti nelle ultime tre giornate.

