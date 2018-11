“Varese cambia luce”: a palazzo Estense il primo incontro che spiega la nuova illuminazione

Al via da domani sera, martedì 20 novembre, la campagna di partecipazione che attraverserà tutti i quartieri della città con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini su Varese Cambia Luce, il grande intervento che vedrà la sostituzione di tutti gli 11 mila punti luce della città e quindi la riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica cittadina, oltre alla realizzazione di alcuni nuovi punti luce in aree oggi non coperte dalla rete.

L’appuntamento è domani, martedi 20, alle 21 in Salone Estense, via Sacco 5, per ricevere informazioni dettagliate sull’intervento, fare proposte e condividere l’intero progetto, gli obiettivi e i risultati che Varese raggiungerà in materia di sicurezza, illuminazione, efficienza, consumi, risparmi e miglioramento della qualità ambientale della nostra città. Dopo l’incontro di domani verranno toccati poi tutti i quartieri con appuntamenti dedicati, zona per zona, per incontrare i residenti e illustrare i lavori per il rinnovo dei punti luce della città.

I primi interventi di Varese Cambia Luce sono partiti dalle vie del centro della città con la sostituzione delle vecchie lampade che lasceranno il posto ai nuovi impianti con tecnologia di illuminazione a led, che consentiranno al termine dell’intervento un risparmio di energia per la città di circa il 70% rispetto ad oggi.