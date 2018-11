Varese cerca in Portogallo qualificazione e rincorsa al primato

Il gironcino di Fiba Europe Cup volge al termine, e nel match di mercoledì 14 (palla a due alle 21,30 ora italiana, 5° e penultimo turno) la Openjobmetis vuole centrare il primo obiettivo della sua campagna europea, la qualificazione alla seconda fase.

Un risultato ampiamente alla portata dei biancorossi, a patto che sul parquet di Oporto la squadra di Caja eviti quei passaggi a vuoto in attacco avuti troppo spesso nelle trasferte effettuate fino a questo momento. Il Porto, emanazione cestistica del più famoso club di calcio (28 scudetti e due Coppe dei Campioni), è compagine battibile ma da non sottovalutare: Varese se n’è accorta all’andata quando i lusitani hanno duellato spalla a spalla con Ferrero e compagni che hanno risolto i conti solo nel finale di gara.

I 9 punti accumulati a Masnago danno alla squadra di Caja un vantaggio importante in chiave qualificazione: la Openjobmetis guadagnerà il turno successivo in caso di vittoria ma anche di sconfitta con uno scarto inferiore, appunto, alle nove lunghezze. Chiaramente però, se i biancorossi vogliono centrare il primo posto nel girone devono assolutamente vincere, per poi giocarsi il primato mercoledì prossimo all’Enerxenia Arena contro l’Alba Fehervar, che questa volta giocherà il derby dell’Est contro il Rilski, già eliminato.

In Portogallo (oltre a un nutrito drappello di tifosi varesini) ci sarà anche l’uomo più in bilico della rosa varesina, Pablo Bertone: l’argentino, pubblicamente sfiduciato da Caja domenica sera (prima in campo e poi, a voce, in sala stampa) appare sull’orlo del taglio anche se prima di dirgli addio la società dovrà trovare un sostituto che sia davvero migliorativo. Nei sogni dell’allenatore pavese ci sarebbe Dominique Johnson, oggi a Pistoia, ma i costi dell’operazione (ammesso che i toscani dovessero rilasciarlo: attualmente non si hanno notizie in merito) non sono compatibili con il conto in banca di Varese.

All’andata fu proprio Bertone il man of the match, il migliore in campo, nella sua unica serata fulgida in maglia Openjobmetis. Faticarono ben di più i lunghi, costretti a sudare per la partitona messa insieme dal lungo serbo Borovnjak, uno degli osservati speciali da parte della difesa biancorossa anche al Pavilhao Dragao Caixa, sede di gioco del match contro i portoghesi. Vedremo se per l’argentino ci sarà di nuovo spazio dopo i 50″ disputati contro Avellino (con tanto di panca punitiva a seguire): il suo impiego sarebbe utile per non tirare troppo il collo ad Avramovic, l’unico varesino che fino a ora ha garantito continuità offensiva.

DIRETTAVN

La partita di Oporto sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con un liveblog già attivo fin dal martedì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico prepartita. I lettori possono interagire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.