Varese imbrigliato e battuto, la Castellanzese vince e vola

La Castellanzese vince con merito e gran carattere il big match di giornata, annichilendo il Varese e battendolo 3-0. Dopo la traversa in avvio di Travaglini, unica vera palla gol per i biancorossi, i neroverdi passano al 25’ del primo tempo con Colombo, e nella ripresa allargano il margine con Mantefgazza al 3’ e con Pedergnana al 29’. Per il Varese una domenica no, tanti errori e in avanti Vegnaduzzo sta diventando un problema.

In classifica la Castellanzese allunga prendendo nove lunghezze di vantaggio sui biancorossi e potendo ora gestire un comodo margine sulle inseguitrici. Il Varese invece viene rimane nel gruppo che porta la rincorsa.

IL FISCHIO D’INIZIO – Gara d’alta classifica a Castellanza, dove la capolista Castellanzese ospita il Varese secondo della classe. Gara iniziata ben prima del fischio d’inizio, con il rischio di rinvio per la richiesta avanzata dalla società biancorossa per il mancato rientro dalla nazionale tunisina di M’Zoughi. Scampato il pericolo di non giocare, le due squadre scendono in campo per giocarlsi una buona fetta di vetta. Per i neroverdi di Roncari lo schema è il 4-2-3-1 con Gibellini, Urso e Pedergnana alle spalle di Colombo in attacco. Per Domenicali, mister dei varesini, lo schema è il 4-2-3-1, Marinali messo in difesa per emergenza e Silla sulla trequarti con Camara e Scaramulla, Vegnaduzzo la punta. Tante le assenze da una parte e dall’altra: Moroni e Dell’Aera squalificati nella Castellanzese, infortunati nel Varese Simonetto, Calandra e Lercara oltre agli indisponibili Urbano e M’Zoughi.

IL PRIMO TEMPO – Gara subito molto frizzante, ritmi alti e la prima occasione arriva al 6’: su azione d’angolo, il Varese sfiora il gol con il colpo di testa di Travaglini che però termina sulla traversa. La gara è vivibile, ma di occasioni non ce ne sono molte. La Castellanzese imbriglia bene gli esterni biancorossi e in attacco attacca con idee chiare. La gara si sbocca al 25’ quando Gibellini fa sponda di testa per Colombo, la difesa del Varese non si muove bene e l’attaccante neroverde con un destro potente e preciso sigla l’1-0. Al 29’ Scaramuzza si mette in proprio, affonda a sinistra, rientra su destro e impegna Chiodi alla parata, sulla respinte Vegnaduzzo non è reattivo e non riesce a siglare il pari. Nel finale di tempo c’è giusto il tempo per un gol annullato per fuorigioco a Colombo al 42’, poi le squadre vanno negli spogliatoi.

LA RIPRESA – Parte fortissimo la Castellanzese, che al 3’ trova il raddoppio: su azione di corner, Gibellini lavora bene a sinistra, mette palla in mezzo con Colombo che la devia, Bianchi respinge male e Mantegazza da due passi mette in rete il 2-0. Il Varese prova con qualche azione in velocità, ma Vegnaduzzo non riesce a dare fede alla sua nomea di bomber e allora la Castellanese sfrutta la forza di Gibellini e la velocità di Colombo per allentare la pressione biancorossa. Al 29’ arriva anche il tris neroverde su rigore concesso per un intervento di Scapolo su Urso, dopo che lo stesso attaccante lo aveva saltato in area di rigore. Da dischetto Scapolo con il palo respingono la battuta di Urso, ma Pedergnana è il più lesto e mette in rete il 3-0. Nel finale il Varese prova a cercare il gol della bandiera, ma il colpo di testa di Vegnaduzzo al 36’ viene respinto sulla linea di porta.

TABELLINO

Castellanzese – Varese 3-0 (1-0)

Marcatori: al 25’ pt Colombo (C), al 3’ st Mantegazza (C), al 29’ st Pedergnana (C)

Castellanzese (4-2-3-1): Chiodi; Nejimi (dal 45’ st Compagnone), Cusaro, De Dionigi, Ghilardi; Mantegazza (dal 46’ st Porchera), Bigioni; Gibellini, Urso (dal 33’ st Cesaro), Pedergnana; Colombo (dal 42’ st Zappulli). A disposizione: Caputo, Trevisan, Ferro, Carlomagno. Allenatore: Roncari.

Varese (4-2-3-1): Scapolo; L. Lonardi, Marinali, Travaglini, Bianchi; Gestra, Etchegoyen (dal 16’ st Conti); Camara, Silla (dal 10’ st Mondoni), Scaramuzza; Vegnaduzzo. A disposizione: Porro, Mauro, D. Lonardi, Magoga, Improvola, Scalamandrè, Moceri. All.: Domenicali.

Arbitro: sig. Dorillo di Torino (Marzulli e Tinelli)

Note: giornata serena e fresca, terreno in buone condizioni. Al 29’ st Urso (C) sbaglia un calcio di rigore. Calci d’angolo: 2-8; Ammoniti: Nejimi per la Castellanzese; Conti per il Varese. Recupero: 1’ + 3’.