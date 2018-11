Varese Xmas Village, le luci in anteprima

L’inaugurazione ufficiale sarà sabato primo dicembre, ma i lavori di creazione di VareseXmas Village sono già a buon punto: in piazza monte Grappa sono in fase di montaggio avanzato le casette e la pista di ghiaccio, e in piazza Repubblica sonostati allestiti i grandi “pupazzi di luce” che saranno protagonisti della piazza.

La loro accensione ufficiale sarà nel momento del taglio del nastro: che sarà alle 17 per piazza della Repubblica e alle 18 per piazza Monte Grappa.

Nella galleria fotografica, una bella anteprima: i pupazzi fotografati nella loro prima prova pratica, pochi minuti di accensione per verificare che tutto vada bene. E sembra che vada tutto benissimo…