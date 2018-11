Varese, zero punti ma bella figura contro la capolista

Troppo forte la capolista Monferrato per il Rugby Varese di Pella e Galante: nella quinta giornata del campionato di Serie B i biancorossi incassano la quarta sconfitta e soprattutto per la seconda volta non aggiungono punti alla propria classifica.

Risultato però non troppo penalizzante, quello ottenuto sul campo dei piemontesi: il 36-19 finale parla anche di tre mete dei varesini che hanno reso meno amaro il punteggio e dimostrato che i giovani biancorossi possono dire la loro anche contro squadre ben più quotate come quella affrontata domenica.