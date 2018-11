Vetri rotti e furti in automobili nelle notte

Finestrini della macchine rotti con l’intento di rubare oggetti e soldi al loro interno. Sono diversi i post apparsi sulle pagine Facebook del gruppo “Sei di Porto Valtravaglia se…” per denunciare danni e furti all’intero di automobili nella serata di domenica 4 novembre.

Gli utenti della pagina segnalano con fotografie e descrizioni quanto è successo e sembra che gli atti vandalici siano avvenuti a Brezzo di Bedero (foto sopra) ma anche a Germignaga e Brezzo di Bedero. Inoltre molti utenti segnalano furti in abitazione, sempre nei paesi sul Lago Maggiore.

I Carabinieri della Compagnia di Luino stanno lavorando per rintracciare il responsabile e stanno effettuando riscontri per capire di chi si tratta; due per ora le denunce arrivate in caserma per furti in automobile.