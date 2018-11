Via ai lavori alle biglietterie Trenord

Chiudono le biglietterie Trenord delle stazioni Varese Fs e Busto Arsizio FerrovieNord, ma solo temporaneamente, per permettere il rinnovo degli spazi.

Galleria fotografica Lavori stazione Varese Fs novembre 2018 4 di 9

Per quanto riguarda Varese Fs, l’indisponibilità delle consuete biglietterie inizierà giovedì 22 novembre e proseguirà fino a lunedì 14 gennaio 2019, “al fine di permettere l’effettuazione di lavori di ristrutturazione”, come riportato dalla stessa Trenord negli avvisi.

I lavori a Varese in effetti sono già partiti, gli operai sono già al lavoro per smontare la controsoffittatura. Ed è già in allestimento la postazione alternativa per la vendita dei biglietti, che garantirà il servizio al di fuori degli spazi soliti. Ovviamente rimane disponibile la rete di vendita alternativa, quali bar ed edicole nei dintorni. In lavori a Varese si aggiungono a quelli previsti per l’accessibilità dei binari, già avviati da tempo e previsti dal piano generale di rinnovo dello scalo.

La chiusura delle biglietterie riguarderà poi anche la stazione Busto Arsizio FerrovieNord, sulla linea Milano-Novara e Milano-Malpensa aeroporto. In questo caso la chiusura partirà venerdì 23 novembre e si protrarrà fino a giovedì 20 dicembre 2018. Anche in questo caso sarà allestita una postazione di vendita provvisoria, per ridurre i disagi ai viaggiatori.