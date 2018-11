Viaggi Zanzibar: quando andare, le offerte last minute, i villaggi migliori, cosa vedere

Zanzibar è un’isola che incanta i turisti con le sue spiagge bianchissime, un mare color turchese e verde smeraldo ed una vegetazione unica al mondo.

E’ soprannominata l’isola delle spezie grazie alla presenza delle spezie più preziose al mondo come la noce moscata, i chiodi di garofano , la cannella , il pepe e la vaniglia i cui profumi avvolgono le strade, le case ed i campi di questo luogo incantato e sospeso nel tempo.

Zanzibar quando andare:

Il periodo migliore dell’anno per visitare quest’angolo di paradiso va da Novembre a Marzo quando le piogge sono rare e la temperatura calda e piacevole.

Il resto dell’anno escluso Aprile si può comunque godere di un clima mite con il rischio però di piogge intense ma brevi.

Il mese di Aprile invece è caratterizzato da piogge torrenziali che possono durare anche intere giornate, per questo motivo molti Villaggi ad Aprile restano chiusi.

Cosa visitare:

La maggior parte dei turisti si reca nei Resort all inclusive perdendo l’opportunità di vivere appieno l’isola che merita sicuramente una visita più approfondita ; da non mancare infatti è una passeggiata a Stone Town , “la città di pietra” con le sue stradine acciottolate, i vicoletti stretti e le case coloratissime, la cui architettura ha subito influenze sia dal mondo arabo e indiano che da quello occidentale.

Girovagando per le piazze si incontrano numerosi mercatini all’aperto dove acquistare artigianato e souvenir locali, ma si possono ammirare anche bellissime opere architettoniche come il Palazzo del Sultano , la Moschea di Malin ed il palazzo delle Meraviglie.

Anche la sera la cittadina si anima soprattutto nella zona dei Giardini Forodhani dove è possibile trascorrere ore piacevoli gustando prelibatezze locali di streetfood .

Ricordiamo che per la sua grande bellezza la cittadina di Stone Town è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco.

Da Zanzibar è possibile poi anche partire alla volta dei Grandi parchi dove effettuare Safari in Jeep per ammirare gli animali in libertà; è possibile infatti sia optare per escursioni giornaliere di poche ore magari se si è prenotata una vacanza di soli 8 giorni, ma anche approfittare di pacchetti combinati con soggiorno mare e Safari.

Questi pacchetti viaggio prevedono una durata di minimo 11 giorni durante i quali alloggiare per 4 – 5 giorni in campi tendati all’interno di uno dei meravigliosi parchi della Tanzania , e poi spostarsi sulla costa per il soggiorno mare riuscendo così a vivere entrambi gli aspetti dell’isola zanzibarina.

Sicuramente questa tipologia di vacanza combinata è adatta ad una tipologia di viaggiatori adattabili , nel senso che gli alloggi nei campi tendati sono comunque privi delle tante comodità moderne, ad esempio non c’è connessione internet, non c’è alcun tipo di intrattenimento ad esempio Tv, Computer , e non c’è luce a partire da una certa ora ma in cambio si possono trascorrere piacevoli serate chiacchierando al chiaro di luna…

Offerte Zanzibar last minute e prezzi medi dei pacchetti all inclusive:

Se si desidera fare una vacanza a Zanzibar nei periodi di picchi stagionali, come ad esempio le festività natalizie, è preferibile prenotare con un certo anticipo in modo da sconfessare il sold out dei migliori pacchetti voli più villaggio. Per tutti gli altri periodo dell’anno invece possono esserci buone probabilità di prenotare “bene” anche all’ultimo minuto.

Secondo i dati raccolti dai principali tour operator e agenzia di viaggi on line, tra cui Lastminutebest.it, le offerte Zanzibar last minute hanno prezzi differenti anche in base alla zona; se si opta per il Nord, la zona più bella e lussuosa, si possono spendere da 1400 euro fino a 2000 euro a persona per il volo e le 7 notti all inclusive.

Spostandosi invece a Sud Est i prezzi scendono, troviamo infatti offerte last minute anche sotto i 1200 euro per un pacchetto di una settimana tutto compreso.

Oltre il costo del pacchetto bisogna pagare poi in loco una tassa di soggiorno di 7 euro a persona a notte ed una tassa di entrata nel Paese di circa 50 euro.

Zanzibar i villaggi migliorie le spiagge più belle:

Per chi desidera una vacanza di solo mare la scelta di spiagge non manca, numerosissime sono infatti sia le calette tranquille ed appartate , sia le ampie ed attrezzate spiagge dei Villaggi ed Hotels.

La zona balneare più bella è sicuramente quella del Nord- Nord Est dove troviamo le località di Kendwa e Nungwi , con grandi e lussuosi Resort dai prezzi non accessibili a tutti ; questa zona è la preferita dai viaggiatori perché qui il fenomeno delle maree è molto ridotto.

Famosissimi qui come Villaggi sono il Palumbo Kendwa Resort e il Diamond Beach.

Ma molto richiesti sono anche i Resort nella zona di Uroa e di Kiwengwa con un ottimo rapporto qualità –prezzo e in alcuni casi con possibilità di alloggiare in tipici bungalow sulla sabbia con tetti in paglia e doccia esterna per vivere appieno la natura selvaggia dell’isola.

In questa zona il fenomeno delle maree è più accentuato ma comunque le spiagge ed i servizi sono di ottimo livello.

Qui i villaggi più noti al mercato italiano sono lo storico Palumbo Beach ed il Kiwengwa Beach.

Per concludere, Zanzibar è una destinazione completa che offre una molteplicità di bellezze ed attrazioni uniche che soddisfano le esigenze di qualsiasi tipologia di viaggiatore , da chi cerca la vacanza relax a chi ha uno spirito più avventuroso, da chi ama il lusso a chi viaggia zaino in spalla!