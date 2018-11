Vieni al Festival Glocal? Colazione, pizza o aperitivo sono con lo sconto

Mancano poche ore all’inizio della settima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale locale che colorerà da giovedì a domenica la città di Varese! Per i partecipanti al festival in possesso del pass che può essere ritirato ai desk dell’accoglienza della Camera di Commercio (piazza Monte Grappa 5), quartier generale della quattro giorni, sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% sugli acquisti in alcuni negozi, ristoranti e attività commerciali del centro con i quali il festival ha stipulato una convenzione.

L’elenco degli esercizi

*- Globe Café, via Sacco (dalle 7 alle 21 – colazioni, pranzi)

*- Il Tenente, piazza Monte Grappa (pranzi, aperitivi)

*- Pizzeria Piedigrotta, via Romagnosi (pranzo e cena)

*- Hakuna Matata, via Cavallotti 4 (aperitivi, dopocena. Dalle 18)

*- Loca Ubriaca, piazza Carducci (pranzo, cena, aperitivi)

*- Ristorante Bologna, via Broggi 7 (pranzo, cena, aperitivi)

*- Caffè Kennedy, piazzale Kennedy (colazioni, pranzi, aperitivi)

*- Bella Vita Cafè, via Cavallotti 1, Varese (aperitivi, dopocena. Dalle 18)

– Cata su, via Carrobbio 26 (colazioni, pranzo, aperitivi)

*- Quaicoss, via Cavallotti 6 (aperitivi, dopocena. Dalle 18)

*- Caesar Bar, viale sant’Antonio, presso minigolf (dalle 15 alle 2.00)

*- Monte Ararat, via Sacco 4 (pranzi, cene)

*- Sushi Roll, via Sacco 12 (pranzi, cene)

*- Less Bar gastronomico, via Finocchiaro Aprile 5 (colazioni, pranzi, merende. Chiusura ore 17)

*- Twiggy, via De Cristoforis 5 (aperitivi, cene, dopocena)

La mappa