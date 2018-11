Una visita in endocrinologia all’ospedale di Circolo di Varese? A febbraio 2020.

La segnalazione arriva da una lettrice di VareseNews, Lucia, che ha prenotato una vista per sua suocera, 60 anni, affetta da tiroide di Hashimoto, una malattia organo-specifica, a patogenesi autoimmune, caratterizzata morfologicamente da una cronica infiltrazione linfocitaria e da frequente evoluzione verso l’ipotiroidismo.

«Quando hanno diagnosticato la malattia a mia suocera ci hanno detto di fare due controlli all’anno – spiega Lucia -. Lei ha dovuto fare la prima visita privatamente perchè i tempi di attesa nel pubblico erano troppo lunghi. Si è fatta fare l’impegnativa dal medico e l’appuntamento glielo hanno dato a febbraio 2020. Privatamente i tempi sarebbero decisamente più stretti, naturalmente. Se avesse avuto bisogno di una prima visita l’appuntamento sarebbe stato disponibile a settembre 2019…».

Non è l’unico problema che Lucia ha avuto con la sanità lombarda: «Per mio figlio di 4 anni e mezzo ho bisogno di una vista dal neuropsichiatra: il primo posto libero è a Laveno a luglio 2019, a Varese o dintorni si va ancora più in là – spiega -. Dovremo andare privatamente, pagando 500 e rotti euro: io sono disoccupata, lavora solo mio marito, è una spesa rilevante che ci mette in difficoltà. Alla faccia dell’eccellenza della sanità lombarda».