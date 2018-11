Where are U, l’applicazione che salva la vita

Una spilletta per dire basta alla violenza sulle donne. L’hanno ideata le operatrici del Nue 112 di Milano.

Where areu richiama l’applicazione “Where are u” (Where are you: dove sei) che si può scaricare sul telefono. Con l’applicazione è possibile in modo rapido attivare l’emergenza con un semplice tocco dello schermo dello smartphone.

A cosa serve l’app

L’eccezionalità di questa app sta nel fatto che “dialoga” con il sistema informativo della Centrale Unica di Risposta NUE 112 permettendo una localizzazione puntuale anche nei casi in cui il chiamante non sa o non è in grado di fornire dati precisi sulla sua posizione.

Come funziona l’app?

L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.

E se non posso parlare?

L’app consente di effettuare volontariamente una chiamata muta; con appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.

E’ sempre utile?

Sì, l’informazione sulla posizione del chiamante è disponibile al NUE 112, ma Where ARE U è utile sempre, perché indica la località e la via in cui si è o la sola posizione GPS, se non si è in ambito urbano. Queste informazioni sono quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio di emergenza per consentire di effettuare un intervento.

Come faccio ad averla?

Where ARE U è disponibile per smartphone iOS, Android e Windows Phone.

La trovi sul sito dedicato where.areu.lombardia.it oppure su Apple App store, Google Play Store oWindows Phone App Store, cercando “112 Where ARE U”.